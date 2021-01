Lady Gaga e Jennifer Lopez | regine dell’Inauguration Day di Joe Biden

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella cerimonia di insediamento più blindata della storia degli Stati Uniti, due regine di fama internazionale si riuniscono intorno al loro presidente per esprimere, attraverso la loro arte e la loro voce, tutto il sostegno a una government minacciata dal virus e dai ribelli armati: loro sono Lady Gaga e Jennifer Lopez, artiste da sempre avvolte nella bandiera democratica che accettano di esibirsi durante l’Inauguration Day di Joe Biden regalando due performance indimenticabili, segnate dalla commozione e dalla gioia di una nuova era. La prima a salire sul palco di fronte alla cupola del Campidoglio è Lady Gaga che, vestita con una camicia nera impreziosita da una spilla a forma di colomba dorata e una gonna rosso brillante, intona l’inno americano stringendo tra le mani un microfono placcato in oro. https://twitter.com/CNN/status/1351933085600903169

Radio1Rai : ?? #InaugurationDay Lady Gaga canta l'inno nazionale - LiaCapizzi : E chi se la dimenticherà mai questa versione di The Star-Spangled Banner? Meraviglioso e potentissimo l'inno americ… - thiago_p : Aguardando a posse da presidente Lady Gaga - PierpaV : Fake: Lady Gaga è più sobria di Carla in autodromo. - HimeWakana : RT @lvdyfrommvrs: ma lady gaga capace di farci piangere anche con l’inno americano? parliamone -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

A Pomeriggio Cinque il collegamento in diretta da Washington con la cerimonia di insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America mercoledì 20 gennaio 2021. A cantare l'in ...Alla cerimonia di insediamento del neo-presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Lady Gaga e Jennifer Lopez salgono sul palco con emozione per sostenere la democrazia e regalare due performance che non ...