Lady Gaga è arrivata a Capitol Hill | «Prego perché oggi sia un giorno di pace»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A testa bassa, con il volto coperto da una mascherina in raso bianco e le mani giunte in preghiera, Lady Gaga si è fatta fotografare all’interno di Capitol Hill, a Washington, dove accompagnerà Joe Biden e Kamala Harris nel proprio giuramento. «Prego perché domani sia un giorno di pace per tutti gli americani. Un giorno per l’amore, non per il disprezzo. Un giorno di tolleranza, non di paura. Un giorno per sognare, insieme come Paese, un futuro colmo di gioia», ha scritto su Instagram la popstar, accanto alla quale, nel giorno dell’insediamento, si esibiranno anche Jennifer Lopez, Justin Timberlake e Demi Lovato.