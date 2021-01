Lady Gaga celebra il nuovo Presidente Joe Biden e scalda le corde vocali per l’inno nazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sono onorata di cantare l’inno nazionale alla cerimonia inaugurale per l’insediamento del nuovo Presidente e festeggiare questo momento storico assieme a Joe Biden e Kamala Harris” – così ha scritto i giorni scorsi la popstar americana Lady Gaga dal suo profilo Instagram. La superstar mondiale salirà oggi sul palco per il momento più atteso di questa cerimonia storica, ovvero per intonare l’inno nazionale americano “The Star Spangled Banner”. Non è la prima volta che Lady Gaga si esibisce sulle note dell’inno nazionale: aveva già regalato a tutti i suoi fan in diretta mondiale un’altra splendida performance durante l’apertura della 50° edizione del Superbowl nel ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sono onorata di cantarealla cerimonia inaugurale per l’insediamento dele festeggiare questo momento storico assieme a Joee Kamala Harris” – così ha scritto i giorni scorsi la popstar americanadal suo profilo Instagram. La superstar mondiale salirà oggi sul palco per il momento più atteso di questa cerimonia storica, ovvero per intonareamericano “The Star Spangled Banner”. Non è la prima volta chesi esibisce sulle note del: aveva già regalato a tutti i suoi fan in diretta mondiale un’altra splendida performance durante l’apertura della 50° edizione del Superbowl nel ...

