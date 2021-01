Lady Gaga canta l'inno nazionale per Biden e Harris (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lady Gaga ha cantato l inno nazionale americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. Vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera, Lady Gaga ha sceso le scale ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 gennaio 2021)hato lamericano alla cerimonia di insediamento di Joee Kamala. Vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera,ha sceso le scale ...

LiaCapizzi : E chi se la dimenticherà mai questa versione di The Star-Spangled Banner? Meraviglioso e potentissimo l'inno americ… - Radio1Rai : ?? #InaugurationDay Lady Gaga canta l'inno nazionale - thiago_p : Aguardando a posse da presidente Lady Gaga - perryftgoulding : RT @yleniaindenial: Per Obama si esibì: Beyoncè. Per Biden: Lady Gaga e Jennifer Lopez. Per Trump: eh telapijinderculoamicamia #Inaugurati… - Frances10412452 : @SimoneMoriOff Non ha la voce di lady gaga forte come lei ma ha una voce Bella trovo io simone?? -