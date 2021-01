Lady Gaga canta l’inno nazionale durante la cerimonia di Joe Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lady Gaga canta l’inno nazionale all’insediamento alla presidenza di Joe Biden. Ad esibirsi anche Jennifer Lopez che esegue una performance durante la cerimonia del giuramento del nuovo presiedete degli Stati Uniti e della sua vicepresidente Kamala Harris. La potente voce di Lady Gaga ha contribuito a far risuonare una nuova era di democrazia con una versione celeste dell’inno nazionale. >> Greta Thunberg saluta Trump: “Un vecchietto felice con un gran futuro. Bello da vedere” Lady Gaga si esibisce in una performance emozionate Lady Gaga è salita sul palco mercoledì 20 gennaio 2021, durante ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021)all’insediamento alla presidenza di Joe. Ad esibirsi anche Jennifer Lopez che esegue una performanceladel giuramento del nuovo presiedete degli Stati Uniti e della sua vicepresidente Kamala Harris. La potente voce diha contribuito a far risuonare una nuova era di democrazia con una versione celeste del. >> Greta Thunberg saluta Trump: “Un vecchietto felice con un gran futuro. Bello da vedere”si esibisce in una performance emozionateè salita sul palco mercoledì 20 gennaio 2021,...

Radio1Rai : ?? #InaugurationDay Lady Gaga canta l'inno nazionale - LiaCapizzi : E chi se la dimenticherà mai questa versione di The Star-Spangled Banner? Meraviglioso e potentissimo l'inno americ… - thiago_p : Aguardando a posse da presidente Lady Gaga - Luca190499 : RT @yleniaindenial: Per Obama si esibì: Beyoncè. Per Biden: Lady Gaga e Jennifer Lopez. Per Trump: eh telapijinderculoamicamia #Inaugurati… - stefyalz : RT @Chiara_95: Lady Gaga aveva appena visto Hunger Games #InaugurationDay #LadyGaga -