Lady Gaga canta l'inno nazionale americano all'Inauguration Day di Joe Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come annunciato la scorsa settimana, Lady Gaga è stata scelta per cantare l'inno nazionale americano all'Inauguration Day di Joe Biden. Le forze oscure stamani hanno lasciato la Casa Bianca e a festeggiare questa rinascita dell'America non poteva arrivare popstar migliore ad esibirsi (la Germanotta infatti si è impegnata duramente nella campagna elettorale dei democratici). Poco prima di esibirsi la cantante ha scritto ai suoi fan: "cantare il nostro inno nazionale per il popolo americano è davvero un onore. Canterò durante una cerimonia, una transizione, un momento di vero cambiamento. Per me devo dire che questo ha un grande significato. La mia intenzione è riconoscere il nostro ...

