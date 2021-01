Lady Gaga canta l'inno americano. Emoziona tutti all’inaugurazione di Joe Biden alla presidenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) tutti in piedi con la mano sul petto durante l’inno nazionale cantato da Lady Gaga all’inaugurazione di Joe Biden alla presidenza. E’ accompagnata dalla banda dei Marine. Vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera, Lady Gaga scende le scale del palco allestito e intona le note dell’inno usando un microfono color oro. Una volta terminato si ferma per pochi secondi a salutare Joe Biden e Kamala Harris. Here's Lady Gaga's entire rendition of The Star Spangled Banner pic.twitter.com/O3b6Kkouoi— Aaron Rupar (@atrupar) January 20, 2021 Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021)in piedi con la mano sul petto durante l’nazionaleto dadi Joe. E’ accompagnata dbanda dei Marine. Vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera,scende le scale del palco allestito e intona le note dell’usando un microfono color oro. Una volta terminato si ferma per pochi secondi a salutare Joee Kamala Harris. Here's's entire rendition of The Star Spangled Banner pic.twitter.com/O3b6Kkouoi— Aaron Rupar (@atrupar) January 20, 2021

Radio1Rai : ?? #InaugurationDay Lady Gaga canta l'inno nazionale - LiaCapizzi : E chi se la dimenticherà mai questa versione di The Star-Spangled Banner? Meraviglioso e potentissimo l'inno americ… - trash_italiano : Mi ammazza come dice LADY GAGA #Pomeriggio5 - valefesta84 : RT @Corriere: Tutti in piedi con la mano sul petto durante l'inno nazionale cantato da Lady Gaga - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #InaugurationDay Lady Gaga ha aperto la cerimonia d'insediamento di Biden intonando le note di 'The Star-Spangled Banner' ???? h… -