L'addio dei Trump: la faccia da funerale di Donald, il sorriso (finalmente) di Melania (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E alla fine il giorno dell'addio (speriamo definitivo) è arrivato. Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E alla fine il giorno dell'(speriamo definitivo) è arrivato.hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base ...

