La vita di Frida Kahlo diventa una serie tv con contenuti inediti sulle sue opere e il Messico del XX secolo

CIC Media, la Frida Kahlo Corporation e il cantautore venezuelano Carlos Baute hanno annunciato di essere al lavoro su un progetto quantomai ambizioso: una serie drammatica sulla vita di Frida Kahlo che racconti quello che i libri non dicono. A occuparsi della sceneggiatura saranno Marilu Godinez e Joel Novoa, quest'ultimo coinvolto anche nella veste di regista. La serie sull'artista messicana non sarà il semplice equivalente seriale di un biopic cinematografico, promettono, ma un'analisi approfondita del sottotesto di ciascuna sua opera, della ricchezza del Messico del XX secolo e della rivoluzione. Temi incredibilmente attuali in un'epoca senza precedenti come quella attuale. Stiamo sviluppando e scrivendo la base della ...

