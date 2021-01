La transgender Gianna muore ad Andria ma sull' annuncio scrivono ' Giovanni' | insorge la comunità Lgbt e Taffo dona un nuovo manifesto

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'appello social rilanciato da Vladimir Luxuria ha raggiunto l'agenzia di pompe funebri romana famosa per le sue comapagne di comunicazione: "Restituita una dignita negata per anni"

e come Gianna è morta. Era una persona transgender di meno di 50 anni, abitava ad Andria, e la fine l'ha incontrata cadendo dalle scale. Ora, però, per il suo funerale - previsto il 20 gennaio ...Il social media manager di Taffo è intervenuto per onorare come si deve la memoria di una transgender di Andria, rifacendo manifesto funebre ...