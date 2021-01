La trans Gianna muore | la famiglia scrive Giovanni Taffo le dedica un manifesto nuovo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “ad Andria una personagender,, indigente perché scartata dalla società. Ladecide di affiggere manifesti funebri con il suo nome al maschile. Un’offesa al nome e all’identità con cui la conoscevano tutti. Abbiamo deciso di rifare la locandina funebre per darle un rispettoso ultimo saluto”. Il messaggio è apparso sulla pagina Facebook di, l’agenzia di onoranze funebre nota per la sua comunicazione social non convenzionale. Su segnalazione di Vladimir Luxuria,è venuta a conoscenza della storia di, che ha perso la vita a quasi 50 anni cadendo dalle scale. Le esequie si terranno oggi mercoledì 20 gennaio alle 16:00 presso la Parrocchia San Riccardo ad Andria e l’annuncio era stato dato con unin ...

Gianna è morta ad Andria cadendo dalle scale. "Abbiamo deciso di rifare la locandina funebre per darle un rispettoso ultimo saluto” ...Si chiamava Gianna, da quando aveva scelto di seguire la sua identità di donna. Era indigente, la sua situazione economica andava peggiorando anche per via della pandemia in corso. E, ...