La trans Gianna muore, la famiglia scrive 'Giovanni'. E Taffo le dedica un manifesto nuovo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) muore una trans ad Andria, e la famiglia affigge manifesti funebri con il suo nome al maschile, Giovanni. Un caso che non è passato inosservato per l'agenzia funebre Taffo funeral services

HuffPostItalia : La trans Gianna muore, la famiglia scrive 'Giovanni'. Taffo le dedica un manifesto nuovo - giornalettismo : Prima, la segnalazione di @vladiluxuria. Poi, il giusto omaggio di #Taffo. Contro ogni forma di #transfobia. Se… - adiosu46 : RT @P_M_1960: #Andria Giovanni per l'anagrafe ma da tutti conosciuta come Gianna era trans ed è morta sola nella sua casa a 49 anni abband… - DestinoLara : #Andria. Gianna, donna transgender rinnegata dalla famiglia ed abbandonata da tutti, muore cadendo dalle scale e ri… - Ant5410 : RT @P_M_1960: #Andria Giovanni per l'anagrafe ma da tutti conosciuta come Gianna era trans ed è morta sola nella sua casa a 49 anni abband… -