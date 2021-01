La storia del quadro olandese rubato tre volte

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A giudicare dalle immagini della videocamera, erano in due. Su una motocicletta nel mezzo della notte. Secondo le ricostruzioni, si sono arrampicati lungo il cancello all’esterno, sono entrati nel giardino sul retro, hanno forzato la porta e sono saliti lungo le scale. Dopodiché hanno lasciato il piccolo museo Hofje Van Mevrouw di Leerdam, in Olanda, con in mano “I giovani ridenti con la birra”, il dipinto di Frans Hals, celebre pittore del Periodo d’Oro (tra il XVI e il XVII secolo). È successo ad agosto ma ancora non ci sono state segnalazioni di ritrovamenti né richieste di riscatto. Nonostante la notizia abbia sollevato una certa attenzione sui giornali in tutto il mondo, gli abitanti della cittadina, resa famosa dal suo formaggio (il leerdammer), sono tranquilli. Ritornerà. Ne sono sicuri perché è già successo: per l’esattezza due. Questa è la terza. Che ...