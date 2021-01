La shitstorm contro Cerbero Podcast | perché qualcuno vuole impedire alla Generazione Z di pensare?

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per una persona venuta al mondo negli anni ’80 non è facile decifrare il linguaggio dei cosiddetti «Post-Millennial», laZ, che definisce tutti i nati tra la fine degli anni ’90 e il 2010. Basta ascoltare qualche canzone del trapper Tha Supreme, per farsene un’idea. Cercare di mettersi in comunicazione con questasignifica quindi essere capaci di usare tutta una serie di simboli che non ci mettono molto a venire fraintesi. Ne sanno qualcosa Davide Marra, Simone Santoro, Mr Flame e David Rubino, del format, trasmesso sulla piattaforma per streamer Twitch.sfida ogni convenzione, sottoponendo a critica irriverente temi delicati che non sono ignorati dZ, anzi, sono quelli che forse più di tutti i giovani ...