La Roma cade sotto se stessa contro lo Spezia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Colpo grosso dello Spezia all’Olimpico e la Roma cade sotto se stessa. All’Olimpico perde 2-4 ai supplementari uscendo dalla Coppa Italia, lasciando il via libera allo Spezia che affronterà il Napoli. Un risultato straordinario sicuramente, ma con una Roma a doppia faccia. I liguri vanno in vantaggio con un rigore di Galabinov al sesto e con un destro di Saponara al quindicesimo. Il calcio di rigore di Pellegrini al 43esimo riaccende le speranze dei giallorossi, confermate dal pareggio di Mkhitaryan. La Roma cade sotto se stessa: c’è ancora qualcosa di societario da rivedere? Vedendo il comportamento della squadra si direbbe di si, o almeno mi viene da pensarlo. La Roma sembra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Colpo grosso delloall’Olimpico e lase. All’Olimpico perde 2-4 ai supplementari uscendo dalla Coppa Italia, lasciando il via libera alloche affronterà il Napoli. Un risultato straordinario sicuramente, ma con unaa doppia faccia. I liguri vanno in vantaggio con un rigore di Galabinov al sesto e con un destro di Saponara al quindicesimo. Il calcio di rigore di Pellegrini al 43esimo riaccende le speranze dei giallorossi, confermate dal pareggio di Mkhitaryan. Lase: c’è ancora qualcosa di societario da rivedere? Vedendo il comportamento della squadra si direbbe di si, o almeno mi viene da pensarlo. Lasembra ...

MoliPietro : La Roma cade sotto se stessa contro lo Spezia - AlPadovano : La Var al Senato. Se il governo cade al Senato danno un altro rigore al Milan #SerieA #Governo #Senato #Milan… - VinCent83632915 : Se non cade Conte me spingo la Meloni a Roma se si candita, pensa quanto me rode er culo. - hugxcandem : RT @mdr_lp: Piove su Roma e nemmeno questo tempo di merda mi consola l'aria si fa sottile questo amore non vuole morire Cade lentamente gi… - giulsrose : @kat_shadow83 No ma ti giuro che a me spaventa la tempistica... cade proprio a pennello! Poi noi diciamo che il Fr… -