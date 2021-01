La rivoluzione di Biden | subito 17 decreti per cancellare l’era Trump

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il ritorno degli Usa nell’Oms, la sospensione della costruzione del muro anti migranti al confine coll Messico, l’annullamento del “muslim ban”. Queste sono solo alcune delle misure che il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, si appresta a firmare dopo il giuramento in programma per oggi. Saranno almeno 17 gli ordini esecutivi diche puntano a ribaltare alcune politiche-simbolo della gestione di Donalde che potrebbero essere firmati già nel primo giorno di presidenza. In una nota dello staff disi legge che il presidente “agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall’amministrazionema anche per iniziare a far andare avanti il Paese“. I provvedimenti diUn ordine esecutivo, nell’ordinamento statunitense, è un provvedimento ...