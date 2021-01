La rinascita americana e le sfide di Biden secondo Giovanna Pancheri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovanna, qual è l’atmosfera a Washington? Molto diversa dal solito, e molto diversa dalle cerimonie degli anni scorsi. La città è irriconoscibile, c’è una presenza militare mai vista, come neanche il 12 settembre dopo l’attacco al Pentagono. Pur essendo la capitale e la sede delle agenzie federali e di sicurezza, finora avevano sempre cercato di non “militarizzarla”. Invece c’è un presidio a ogni angolo. L’assalto al Congresso del 6 gennaio ha cambiato tutto? Sì, la ferita è ancora aperta e le autorità non possono permettersi un’altra debacle. Ovviamente anche la pandemia ha stravolto la tradizione. Biden ha sempre preso molto sul serio il Covid-19, non ha mai creato assembramenti in campagna elettorale e non lo farà certo oggi. La presenza dei cittadini sarà ridotta all’osso, tanto che il sindaco di Washington ha esortato tutti a vedere la cerimonia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021), qual è l’atmosfera a Washington? Molto diversa dal solito, e molto diversa dalle cerimonie degli anni scorsi. La città è irriconoscibile, c’è una presenza militare mai vista, come neanche il 12 settembre dopo l’attacco al Pentagono. Pur essendo la capitale e la sede delle agenzie federali e di sicurezza, finora avevano sempre cercato di non “militarizzarla”. Invece c’è un presidio a ogni angolo. L’assalto al Congresso del 6 gennaio ha cambiato tutto? Sì, la ferita è ancora aperta e le autorità non possono permettersi un’altra debacle. Ovviamente anche la pandemia ha stravolto la tradizione.ha sempre preso molto sul serio il Covid-19, non ha mai creato assembramenti in campagna elettorale e non lo farà certo oggi. La presenza dei cittadini sarà ridotta all’osso, tanto che il sindaco di Washington ha esortato tutti a vedere la cerimonia ...

literalbepi : @paopao76 sta gente vuole il bipolarismo all'americana come richiedeva il Piano di Rinascita Democratica di Gelli, tutto nella norma - Leonardofinmecc : RT @giopank: Grazie a tutti per i vostri commenti e il vostro sostegno. #Rinascitaamericana sarà in libreria dal 14 gennaio, ma se volete p… - mariamatagarito : RT @SEMLibri: Ecco un reminder di tutti gli appuntamenti online con Giovanna Pancheri @giopank su #RinascitaAmericana Il saggio è disponi… - Locke__ : On page 77 of 256 of Rinascita americana. La nazione di Donald Trump e , by Giovanna Pan... - SEMLibri : Ecco un reminder di tutti gli appuntamenti online con Giovanna Pancheri @giopank su #RinascitaAmericana Il saggio… -

Ultime Notizie dalla rete : rinascita americana Giovanna Pancheri, Rinascita americana ANSA Nuova Europa Sconfitti e vincitori nell'America che arriva

In "Rinascita americana", Giovanna Pancheri racconta come è cambiata l'America negli ultimi quattro anni. Come in un'ideale staffetta, in "Una storia americana" Francesco Costa fa il ritratto incrocia ...

Biden day, l’America entra nel dopo-Trump

Dopo gli ultimi caotici scampoli della presidenza Trump, per gli Stati Uniti inizia ufficialmente l'era Biden: cosa cambierà da ora ...

In "Rinascita americana", Giovanna Pancheri racconta come è cambiata l'America negli ultimi quattro anni. Come in un'ideale staffetta, in "Una storia americana" Francesco Costa fa il ritratto incrocia ...Dopo gli ultimi caotici scampoli della presidenza Trump, per gli Stati Uniti inizia ufficialmente l'era Biden: cosa cambierà da ora ...