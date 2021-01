La rinascita americana e le sfide di Biden secondo Giovanna Pancheri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovanna, qual è l’atmosfera a Washington? Molto diversa dal solito, e molto diversa dalle cerimonie degli anni scorsi. La città è irriconoscibile, c’è una presenza militare mai vista, come neanche il 12 settembre dopo l’attacco al Pentagono. Pur essendo la capitale e la sede delle agenzie federali e di sicurezza, finora avevano sempre cercato di non “militarizzarla”. Invece c’è un presidio a ogni angolo. L’assalto al Congresso del 6 gennaio ha cambiato tutto? Sì, la ferita è ancora aperta e le autorità non possono permettersi un’altra debacle. Ovviamente anche la pandemia ha stravolto la tradizione. Biden ha sempre preso molto sul serio il Covid-19, non ha mai creato assembramenti in campagna elettorale e non lo farà certo oggi. La presenza dei cittadini sarà ridotta all’osso, tanto che il sindaco di Washington ha esortato tutti a vedere la cerimonia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021), qual è l’atmosfera a Washington? Molto diversa dal solito, e molto diversa dalle cerimonie degli anni scorsi. La città è irriconoscibile, c’è una presenza militare mai vista, come neanche il 12 settembre dopo l’attacco al Pentagono. Pur essendo la capitale e la sede delle agenzie federali e di sicurezza, finora avevano sempre cercato di non “militarizzarla”. Invece c’è un presidio a ogni angolo. L’assalto al Congresso del 6 gennaio ha cambiato tutto? Sì, la ferita è ancora aperta e le autorità non possono permettersi un’altra debacle. Ovviamente anche la pandemia ha stravolto la tradizione.ha sempre preso molto sul serio il Covid-19, non ha mai creato assembramenti in campagna elettorale e non lo farà certo oggi. La presenza dei cittadini sarà ridotta all’osso, tanto che il sindaco di Washington ha esortato tutti a vedere la cerimonia ...

