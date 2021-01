La regina Elisabetta fa gli auguri alla sua favorita: Sophie di Wessex (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Contessa Sophie di Wessex, nata Sophie Helen Rhys-Jones, ha compiuto 56 anni il 20 gennaio 2021. Foto Getty Gli auguri, certo. E poi un invito perentorio: andate a vedere cosa fa nella vita e sostenetela. Più che un buon compleanno, sembra un endorsement in piena regola quello che ha fatto la regina Elisabetta con la nuora. La contessa Sophie di Wessex. Un trattamento che non si vede praticamente mai con i membri della famiglia reale. Allora perché la regina si è comportata così? Gli auguri della regina Elisabetta La spiegazione che si danno in tanti è che questi auguri per i 56 anni di Sophie, contessa di Wessex, moglie del ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Contessadi, nataHelen Rhys-Jones, ha compiuto 56 anni il 20 gennaio 2021. Foto Getty Gli, certo. E poi un invito perentorio: andate a vedere cosa fa nella vita e sostenetela. Più che un buon compleanno, sembra un endorsement in piena regola quello che ha fatto lacon la nuora. La contessadi. Un trattamento che non si vede praticamente mai con i membri della famiglia reale. Allora perché lasi è comportata così? GlidellaLa spiegazione che si danno in tanti è che questiper i 56 anni di, contessa di, moglie del ...

