La quinta onda: la scena di sesso con Chloë Grace Moretz che fu tagliata dal film (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante la fase di montaggio de La quinta onda il regista decise di tagliare una scena di sesso con Chloë Grace Moretz e Alex Roe. J Blakeson, regista de La quinta onda, durante la fase di montaggio, decise di tagliare una scena di sesso con Cassie Sullivan e Evan Walker, interpretati rispettivamente da Chloë Grace Moretz e Alex Roe, a causa di problemi di minutaggio. Nella scena in questione Cassie e Evan iniziano a baciarsi e a fare sesso dopo che il ragazzo ha fasciato una ferita di Cassie. Il regista decise che la scena non era fondamentale per la trama della pellicola e scelse di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante la fase di montaggio de Lail regista decise di tagliare unadicone Alex Roe. J Blakeson, regista de La, durante la fase di montaggio, decise di tagliare unadicon Cassie Sullivan e Evan Walker, interpretati rispettivamente dae Alex Roe, a causa di problemi di minutaggio. Nellain questione Cassie e Evan iniziano a baciarsi e a faredopo che il ragazzo ha fasciato una ferita di Cassie. Il regista decise che lanon era fmentale per la trama della pellicola e scelse di ...

