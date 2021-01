La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 debutta su Italia 1: tutti i nomi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Domani giovedì 21 gennaio inizierà su Italia 1 la nuova stagione de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021. Come vi avevamo già anticipato, questa volta la conduzione sarà affidata ad Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il comico è stato anche ospite della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda lunedì sera per darci qualche anticipazione di quello che vedremo domani sera su Canale 5. Grande la curiosità per il pubblico che ama questo format di conoscere i nomi di tutti i protagonisti de La Pupa e il Secchione 2021. Le coppie in gara saranno otto, di cui cinque formate da pupe e secchioni e tre formate da viceversa. Le coppie dovranno sfidarsi tra prove di cultura generale e prove di bellezza a cui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Domani giovedì 21 gennaio inizierà su1 la nuova stagione de Lae il. Come vi avevamo già anticipato, questa volta la conduzione sarà affidata ad Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il comico è stato anche ospite della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda lunedì sera per darci qualche anticipazione di quello che vedremo domani sera su Canale 5. Grande la curiosità per il pubblico che ama questo format di conoscere idii protagonisti de Lae il. Le coppie in gara saranno otto, di cui cinque formate da pupe e secchioni e tre formate da. Le coppie dovranno sfidarsi tra prove di cultura generale e prove di bellezza a cui ...

IsaeChia : ‘#LaPupaeilSecchioneeViceversa 2’, nel cast anche un ex #corteggiatore di ‘#UominieDonne’! #LaPupaeIlSecchione - frankleggiero : @cimbolano La partecipazione alla “Pupa e il Secchione” e’ doverosa!!! - Notiziedi_it : La Pupa e il Secchione e Viceversa al via su Italia1 con la coppia Pucci-Cipriani e tanti ospiti - zazoomblog : La Pupa e il Secchione e Viceversa al via su Italia1 con la coppia Pucci-Cipriani e tanti ospiti - #Secchione… - Matteo8_9 : @_scoolapasta Pupa e secchione mai visto , temo che il livello sia basso ?? però magari ci darò un occhio per ridere -