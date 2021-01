La polizia postale avverte: “Attenti ai messaggi degli ‘amici’, possono rubarvi l’account di Whatsapp” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) se su Whatsapp vi è arrivato un messaggio da parte di un vostro contatto che dice “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”, è molto probabile che qualcuno stia cercando di rubare il vostro account. La cosa migliore da fare in questi casi è non rispondere. Il codice che di solito è scritto in questi messaggi è un codice univoco a sei cifre che serve proprio per ultimare la procedura per il trasferimento rapido di Whatsapp. Di solito questo codice serve quando si cambia cellulare o numero di telefono e si vuole recuperare il proprio account per non perdere numeri e chat. Di solito questa procedura inizia dal cellulare del titolare dell’account, ma nel caso di frode per furto di identità, la procedura è stata avviata da un hacker. Lo stratagemma del finto ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) se suvi è arrivato uno da parte di un vostro contatto che dice “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”, è molto probabile che qualcuno stia cercando di rubare il vostro account. La cosa migliore da fare in questi casi è non rispondere. Il codice che di solito è scritto in questiè un codice univoco a sei cifre che serve proprio per ultimare la procedura per il trasferimento rapido di. Di solito questo codice serve quando si cambia cellulare o numero di telefono e si vuole recuperare il proprio account per non perdere numeri e chat. Di solito questa procedura inizia dal cellulare del titolare del, ma nel caso di frode per furto di identità, la procedura è stata avviata da un hacker. Lo stratagemma del finto ...

