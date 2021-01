La pandemia ci regala il centro di gravità permanente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ciò che non è riuscito alla politica, dal dopo Tangentopoli in poi, potrà avverarsi grazie alla pandemia: la nascita di un partito di centro europeista, popolare, cattolico e statalista. Il partito di Giuseppe Conte. Se oggi, all’indomani dello strappo di Italia Viva, si palesa con la disperata ricerca dei “responsabili” - o “costruttori” che dir si voglia - domani potrà realizzarsi compiutamente, presentando una propria lista alle prossime elezioni politiche.Se prima della pandemia il Conte 2 sembrava destinato ad arenarsi, per essere sostituito con un governo e un presidente del consiglio che maggiormente rispecchiasse la nuova maggioranza parlamentare, anche per dare un deciso cambio di passo dopo l’esperienza del Conte 1 a trazione leghista, con l’emergenza Covid l’orologio della politica si è fermato per resettarsi in virtù di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ciò che non è riuscito alla politica, dal dopo Tangentopoli in poi, potrà avverarsi grazie alla: la nascita di un partito dieuropeista, popolare, cattolico e statalista. Il partito di Giuseppe Conte. Se oggi, all’indomani dello strappo di Italia Viva, si palesa con la disperata ricerca dei “responsabili” - o “costruttori” che dir si voglia - domani potrà realizzarsi compiutamente, presentando una propria lista alle prossime elezioni politiche.Se prima dellail Conte 2 sembrava destinato ad arenarsi, per essere sostituito con un governo e un presidente del consiglio che maggiormente rispecchiasse la nuova maggioranza parlamentare, anche per dare un deciso cambio di passo dopo l’esperienza del Conte 1 a trazione leghista, con l’emergenza Covid l’orologio della politica si è fermato per resettarsi in virtù di ...

Ciò che non è riuscito alla politica, dal dopo Tangentopoli in poi, potrà avverarsi grazie alla pandemia: la nascita di un partito di centro europeista, popolare, cattolico e ...

Netflix celebra gli ottimi risultati ottenuto nel corso del 2020 che hanno permesso alla piattaforma di superare i 200 milioni di utenti, complice la pandemia. Nel 2020 Netflix ha dovuto affrontare un ...

