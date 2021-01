La nuova vita del 'faro' di Marconi in Sardegna, sarà un b&b (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Era l'11 agosto 1932 quando Guglielmo Marconi riuscì a realizzare un ponte radio tra Capo Figari, in Gallura, e Rocca del Papa, vicino a Roma. Un esperimento straordinario che ha rivoluzionato le comunicazioni, aprendo la porta alle micro-onde e dunque al mondo contemporaneo: tv, cellulari ma anche satellitari e radar nascono da qui. Il 'faro' di Marconi, su uno splendido promontorio che domina Golfo Aranci e il suo mare dalle acque cristalline, dopo quasi 90 anni di abbandono, diventerà una struttura ricettiva. Prevista una ristrutturazione rigorosa L'edificio, che tecnicamente si definisce 'stazione semaforica', cade a pezzi. Ma nemmeno lo stato di abbandono è riuscito a offuscare il fascino di Capo Figari meta di tanti turisti, escursionisti e amatori. Così come non si sono fermati gli appelli degli amministratori di Golfo ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Era l'11 agosto 1932 quando Guglielmoriuscì a realizzare un ponte radio tra Capo Figari, in Gallura, e Rocca del Papa, vicino a Roma. Un esperimento straordinario che ha rivoluzionato le comunicazioni, aprendo la porta alle micro-onde e dunque al mondo contemporaneo: tv, cellulari ma anche satellitari e radar nascono da qui. Il '' di, su uno splendido promontorio che domina Golfo Aranci e il suo mare dalle acque cristalline, dopo quasi 90 anni di abbandono, diventerà una struttura ricettiva. Prevista una ristrutturazione rigorosa L'edificio, che tecnicamente si definisce 'stazione semaforica', cade a pezzi. Ma nemmeno lo stato di abbandono è riuscito a offuscare il fascino di Capo Figari meta di tanti turisti, escursionisti e amatori. Così come non si sono fermati gli appelli degli amministratori di Golfo ...

NetflixIT : Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di C… - NicolaPorro : Prima puntata della nuova video-rubrica di @marco_gervasoni. Che oggi punta il dito sulle eterne stampelle della si… - Avvenire_Nei : Covid. C'è una nuova povertà di vita e servono ristori per l'animo - mauriziolosavio : RT @ilgiornale: Ripartono le campagne pro vita promosse dalla onlus Pro Vita & Famiglia. La nuova iniziativa contro l'aborto parte da Roma… - Sara29827183 : RT @Lauraquaglia56: GLI AMICI DI OHANA Tara ha raggiunto la sua nuova casa e possiamo solo che esserne felici ?? Buona nuova vita, acidona… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova vita L'Odissea dei 26 yazidi fuggiti dall'Iraq. Una nuova vita dopo i container Avvenire I contadini indiani stanno dando vita alla più grande protesta mai vista contro le multinazionali

Milioni di contadini stanno paralizzando l’India e continueranno a farlo. Protestano contro 3 leggi che favorirebbero le multinazionali ...

Lavori alla Rocca dei Borgia: 100mila euro per il nuovo ingresso

2' di lettura 20/01/2021 - Una nuova vita per la Rocca dei Borgia a Camerino. È stato, infatti, affidato l’incarico per la realizzazione del progetto per la nuova scala per i giardini cittadini che ra ...

Milioni di contadini stanno paralizzando l’India e continueranno a farlo. Protestano contro 3 leggi che favorirebbero le multinazionali ...2' di lettura 20/01/2021 - Una nuova vita per la Rocca dei Borgia a Camerino. È stato, infatti, affidato l’incarico per la realizzazione del progetto per la nuova scala per i giardini cittadini che ra ...