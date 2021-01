“La musica che gira intorno”: Fiorella Mannoia e gli ospiti del 22 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 22 gennaio nuovo appuntamento con “La musica che gira intorno” di Fiorella Mannoia, dopo il successo della prima puntata Reduce dal successo del primo appuntamento dello scorso 15 gennaio, come già previsto, Fiorella Mannoia replicherà “La musica che gira intorno” il 22 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Se per la prima puntata c’era molta curiosità, dettata dalla novità di un nuovo programma, dall’impostazione che sarebbe stata data e a cosa sarebbe accaduto sul palco, il pubblico di venerdì prossimo sarà solo entusiasta di ritrovarsi a passare una serata in compagnia di Fiorella Mannoia e dei suoi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 22nuovo appuntamento con “Lache” di, dopo il successo della prima puntata Reduce dal successo del primo appuntamento dello scorso 15, come già previsto,replicherà “Lache” il 222021 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Se per la prima puntata c’era molta curiosità, dettata dalla novità di un nuovo programma, dall’impostazione che sarebbe stata data e a cosa sarebbe accaduto sul palco, il pubblico di venerdì prossimo sarà solo entusiasta di ritrovarsi a passare una serata in compagnia die dei suoi ...

FiorellaMannoia : Ancora parole, ancora musica, ancora amici, ancora emozioni. Venerdì dalle 21:25 su @Rai1 la seconda puntata di LA… - Tg3web : Emma Marrone e Alessandra Amoroso tornano insieme con il brano 'Pezzo di cuore', che racconta molto della loro amic… - FiorellaMannoia : Stiamo tornando, manca solo un giorno! La musica girerà intorno e, insieme a lei, tutta la mia emozione per il piac… - ciIiegino : tw / mention of suicide and self harm una volta, quando ero nel periodo in cui mi tagliavo e avevo pensieri suicid… - LuciaFerraroEM : RT @AllMusicItalia: Venerdì 22 andrà in onda il secondo appuntamento con 'La musica che gira intorno' di @FiorellaMannoia. Ecco tutti gli… -