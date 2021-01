La moviola di Juventus-Napoli: Valeri ha arbitrato bene ma ha avuto bisogno del Var (Di giovedì 21 gennaio 2021) Molti, alla notizia della designazione di Valeri, si erano subito catapultati alla ricerca dello scheletro nell’armadio, pronti a protestare in virtù di questo o quel precedente negativo. Se ne torneranno delusi, dopo una partita in cui l’arbitro della sezione di Roma 2 ha preso decisioni condivisibili nella maggior parte dei casi. Il metro impostato fin dalle prime battute è quello di fischiare il meno possibile: concesso spesso il vantaggio, talvolta inopportuno, e tanta tolleranza nei contrasti. Per questo, al 20’ probabilmente decide di non mostrare il cartellino giallo a Kulusevski per un’entrata su Mario Rui in cui lo svedese colpisce col braccio il difensore del Napoli. L’impatto non è violento, il giocatore si scusa con l’avversario che ha subito la scorrettezza e Valeri sceglie di non prendere provvedimenti disciplinari: una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Molti, alla notizia della designazione di, si erano subito catapultati alla ricerca dello scheletro nell’armadio, pronti a protestare in virtù di questo o quel precedente negativo. Se ne torneranno delusi, dopo una partita in cui l’arbitro della sezione di Roma 2 ha preso decisioni condivisibili nella maggior parte dei casi. Il metro impostato fin dalle prime battute è quello di fischiare il meno possibile: concesso spesso il vantaggio, talvolta inopportuno, e tanta tolleranza nei contrasti. Per questo, al 20’ probabilmente decide di non mostrare il cartellino giallo a Kulusevski per un’entrata su Mario Rui in cui lo svedese colpisce col braccio il difensore del. L’impatto non è violento, il giocatore si scusa con l’avversario che ha subito la scorrettezza esceglie di non prendere provvedimenti disciplinari: una ...

