La mossa di Trump: nel giorno di Biden concede la grazia a 73 persone tra cui Bannon (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La “clemenza” di Trump. L’ormai ex presidente nel giorno di Biden fa una mossa a sorpresa. Ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato 70 sentenze nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Il presidente, si legge, “ha concesso la grazia totale a Stephen Bannon“, il suo ex stratega. Bannon, si legge nella nota rilanciata dall’Adnkronos, è stato “perseguito con accuse relative a frodi derivanti dal suo coinvolgimento in un progetto politico”. Ex stratega di Trump, è stato “un leader importante nel movimento conservatore ed è noto per il suo acume politico”, sui legge nella nota. Chi ottiene la grazia Tra le persone che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La “clemenza” di. L’ormai ex presidente neldifa unaa sorpresa. Ha concesso laa 73e ha commutato 70 sentenze nel suo ultimoda presidente degli Stati Uniti. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Il presidente, si legge, “ha concesso latotale a Stephen“, il suo ex stratega., si legge nella nota rilanciata dall’Adnkronos, è stato “perseguito con accuse relative a frodi derivanti dal suo coinvolgimento in un progetto politico”. Ex stratega di, è stato “un leader importante nel movimento conservatore ed è noto per il suo acume politico”, sui legge nella nota. Chi ottiene laTra leche ...

marcodimaio : L'ultima mossa di #Trump prima di lasciare (speriamo per sempre) la presidenza è stata la grazia a #Bannon, suo ex… - NicolaPorro : L'intento di #NancyPelosi e dei democratici non è soltanto quello di destituire #Trump ma soprattutto quello di...…

