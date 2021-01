La Lombardia: zona rossa di 7 giorni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alberto Giannoni L'ipotesi di una mediazione con il ministero della Salute. Ieri tasso di contagio al 3,8% Una zona rossa «breve» per la Lombardia. Solo sette giorni di restrizioni - invece di quattordici - così da ridare ossigeno alla regione più popolosa e produttiva d'Italia, sgravandola da una «punizione» oggettivamente ingiustificata visti i dati degli ultimi giorni (ieri solo 3,8 tamponi su cento positivi). La speranza pare diventata ipotesi, fondata su un esame equanime della attuale situazione epidemiologica e sanitaria. Una ragionevole possibilità insomma: la zona rossa lombarda che è stata reintrodotta domenica scorsa, in via del tutto eccezionale (ma prevista dalle norme) potrebbe durare soltanto una settimana invece delle canoniche ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alberto Giannoni L'ipotesi di una mediazione con il ministero della Salute. Ieri tasso di contagio al 3,8% Una«breve» per la. Solo settedi restrizioni - invece di quattordici - così da ridare ossigeno alla regione più popolosa e produttiva d'Italia, sgravandola da una «punizione» oggettivamente ingiustificata visti i dati degli ultimi(ieri solo 3,8 tamponi su cento positivi). La speranza pare diventata ipotesi, fondata su un esame equanime della attuale situazione epidemiologica e sanitaria. Una ragionevole possibilità insomma: lalombarda che è stata reintrodotta domenica scorsa, in via del tutto eccezionale (ma prevista dalle norme) potrebbe durare soltanto una settimana invece delle canoniche ...

pfmajorino : Letizia Moratti dice che in #Lombardia è crollato #RT . È chiaro che qua i casi sono due. O Moratti ha ragione e go… - RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - LegaSalvini : ZONA ROSSA: PRESENTATO IL RICORSO DELLA LOMBARDIA - chanudaro : RT @franziskanava: Pensavo una cosa: in #Lombardia la richiesta di #VaccinoAntiCovid è direttamente proporzionale alla mancata zona rossa d… - Notiziedi_it : Lombardia zona rossa, Fontana: «Fatto il ricorso al Tar. Ora serve un cambio di passo» -