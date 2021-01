La Lega scarica Putin dopo l’arresto di Navalny in Russia | sta rivedendo la sua posizione in Europa?

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri è stata una giornata in cui laha sorpreso gli osservatori del Parlamento europeo. Nel suo intervento, l’eurodeputato leghista e capogruppo di Identity and Democracy (ID), Marco Zanni, ha criticato in maniera netta e inequivocabile le azioni del governo russo nei confronti dell’oppositore Alexei: «Quanto vissuto negli ultimi mesi sulla vicendaè inaccettabile, la democrazia deve seguire certi principi e certe regole», ha dichiarato Zanni, che ha applaudito la condanna di Mosca da parte della comunità internazionale e in nome della difesa dei diritti civili e umani. Zanni ha proseguito in chiave atlantista, sottolineando che l’Ue deve avere: «un approccio comune con tutti gli Stati terzi con cui si trova a collaborare e dialogare, condannando in maniera uniforme e unanime i comportamenti sbagliati, ...