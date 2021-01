La grazia a Bannon è la degna conclusione di una presidenza all’insegna dell’abuso di potere (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sembrava che questo giorno potesse non arrivare mai, tra risultati elettorali contestati, faldoni di ricorsi giudiziari e tentativi di colpo di stato. Invece, il 20 gennaio certifica la fine definitiva dell’era Trump, ufficialmente non più presidente degli Stati Uniti d’America. Si chiudono quattro anni molto difficili e complessi, durante i quali è successo più o meno di tutto e dove l’effettivo bilancio su come sia stato amministrato il paese da un punto di vista politico, economico, sociale è finito in secondo piano, oscurato dal modus operandi di Donald Trump. Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)La chiosa perfetta di questa storia è venuta nelle ultime ore della presidenza, quando l’ex tycoon ha concesso la grazia a 73 persone. Nulla di nuovo, è consuetudine negli Stati Uniti che i presidenti si congedino con un guizzo di umanità, ma anche su ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sembrava che questo giorno potesse non arrivare mai, tra risultati elettorali contestati, faldoni di ricorsi giudiziari e tentativi di colpo di stato. Invece, il 20 gennaio certifica la fine definitiva dell’era Trump, ufficialmente non più presidente degli Stati Uniti d’America. Si chiudono quattro anni molto difficili e complessi, durante i quali è successo più o meno di tutto e dove l’effettivo bilancio su come sia stato amministrato il paese da un punto di vista politico, economico, sociale è finito in secondo piano, oscurato dal modus operandi di Donald Trump. Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)La chiosa perfetta di questa storia è venuta nelle ultime ore della, quando l’ex tycoon ha concesso laa 73 persone. Nulla di nuovo, è consuetudine negli Stati Uniti che i presidenti si congedino con un guizzo di umanità, ma anche su ...

