La Germania verso il lockdown fino a metà febbraio. Coronavirus, una nuova variante in California dietro il picco di contagi: il sospetto degli scienziati

UNIONE EUROPEA EPA / SEAN GALLUP / POOL Una dose di vaccino PfizerI ritardi di Pfizer stanno riducendo le vaccinazioni in Europa Il ritardo nella distribuzione di vaccini di Pfizer per il Coronavirus sta cominciando a causare rallentamenti nelle campagne di vaccinazione in tutta Europa. A partire dalla Germania, dove nel land del Nordreno-Westfalia è stata interrotta per dieci giorni la campagna di vaccinazione, come scrive la Gazzetta Ufficiale: «La modificata quantità di fornitura di vaccini ordinati rendono necessario un cambiamento del piano vaccinale». Le vaccinazioni negli ospedali e nelle case di riposo saranno bloccate fino al 31 gennaio. Stessa sorte per la Danimarca. A spiegarlo qui è l'Agenzia danese per il controllo delle malattie infettive (Ssi). «La Danimarca sarà in grado di praticare nel primo ...

