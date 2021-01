La Fiorentina va in ritiro. Dainelli: “Vedo tanta voglia di uscirne fuori” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il supervisore dell’area tecnica viola Dario Dainelli ha così parlato ai canali ufficiali del club dopo il presidente Commisso: “Il giorno dopo la partita di Napoli ci siamo ritrovati, poi ieri abbiamo fatto lavori specifici con i giocatori che ne avevano bisogno. Da oggi ci concentriamo sul match di sabato, domani andremo in ritiro con un giorno di anticipo. Normale che ci sia amarezza dopo una sconfitta come quella di domenica, ne abbiamo parlato e abbiamo cercato insieme il modo di venirne fuori. Vedo tanta voglia, sono fiducioso”. Foto: Instagram Dainelli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il supervisore dell’area tecnica viola Darioha così parlato ai canali ufficiali del club dopo il presidente Commisso: “Il giorno dopo la partita di Napoli ci siamo ritrovati, poi ieri abbiamo fatto lavori specifici con i giocatori che ne avevano bisogno. Da oggi ci concentriamo sul match di sabato, domani andremo incon un giorno di anticipo. Normale che ci sia amarezza dopo una sconfitta come quella di domenica, ne abbiamo parlato e abbiamo cercato insieme il modo di venirne, sono fiducioso”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

