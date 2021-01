La festa al Senato per la fiducia alla faccia della Covid, il grillino Licheri bacia e abbraccia tutti – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mentre il governo di Giuseppe Conte lottava per sopravvivere a Palazzo Madama, il Senatore Ettore Licheri del M5s è stato protagonista di un gesto sconsiderato che non è sfuggito all’occhio dei cronisti parlamentari. Al termine del suo intervento, dopo aver detto che «fino a qualche mese fa Matteo Salvini pensava che il Covid-19 fosse poco più che un’influenza o un pretesto per applicare qualche Dpcm», il pentastellato ha infatti pensato bene di abbracciare e baciare i suoi colleghi, ignorando le più elementari regole sul distanziamento sociale che tutti i cittadini hanno imparato a rispettare a causa della pandemia. E che naturalmente devono essere applicate, anche e soprattutto, dai loro rappresentanti democraticamente eletti. Video: Agenzia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mentre il governo di Giuseppe Conte lottava per sopravvivere a Palazzo Madama, ilre Ettoredel M5s è stato protagonista di un gesto sconsiderato che non è sfuggito all’occhio dei cronisti parlamentari. Al termine del suo intervento, dopo aver detto che «fino a qualche mese fa Matteo Salvini pensava che il-19 fosse poco più che un’influenza o un pretesto per applicare qualche Dpcm», il pentastellato ha infatti pensato bene dire ere i suoi colleghi, ignorando le più elementari regole sul distanziamento sociale chei cittadini hanno imparato a rispettare a causapandemia. E che naturalmente devono essere applicate, anche e soprattutto, dai loro rappresentanti democraticamente eletti.: Agenzia ...

Il capogruppo Amedeo Cioffi al Senato ha spiegato a Conte il ciclo del glucosio. Forse vergognandosi, il canale You Tube del Movimento lo ha censurato ...

Tutti si sono scambiati i ruoli e il copione è rimasto intatto: Renzi si è fatto il partitino che mette i veti, grillini e sinistra rivoluzionaria hanno fatto il loro patto sottobanco con Forza Italia ...

