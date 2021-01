La fantastica signora Maisel 4: al via oggi le riprese dei nuovi episodi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono iniziate oggi a New York le riprese de La fantastica signora Maisel 4, la nuova stagione dell'amatissima serie Amazon Prime Video con protagonista Rachel Brosnahan. La fantastica signora Maisel 4 è pronta a partire: sono iniziate oggi a New York le riprese dei nuovi episodi e a darne notizia è proprio lei, Rachel Brosnahan, la fantastica protagonista, attraverso l'account Instagram. Naturalmente anche la produzione della serie Amazon Prime è in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia programmata al rilascio della stagione 3: le riprese sarebbero infatti dovute iniziare nella primavera del 2020 ma questo non è stato possibile per via del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono iniziatea New York lede La4, la nuova stagione dell'amatissima serie Amazon Prime Video con protagonista Rachel Brosnahan. La4 è pronta a partire: sono iniziatea New York ledeie a darne notizia è proprio lei, Rachel Brosnahan, laprotagonista, attraverso l'account Instagram. Naturalmente anche la produzione della serie Amazon Prime è in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia programmata al rilascio della stagione 3: lesarebbero infatti dovute iniziare nella primavera del 2020 ma questo non è stato possibile per via del ...

Noovyis : (La fantastica signora Maisel 4: al via oggi le riprese dei nuovi episodi) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? La fantastica signora Maisel 4: al via oggi le riprese dei nuovi episodi - cinemaniaco_fb : ?????????????? La fantastica signora Maisel: partite le riprese della stagione 4 - SimonaCroisette : RT @telesimo: Sono finalmente iniziate a New York le riprese della quarta stagione di #MrsMaisel- La fantastica signora Maisel. La conferma… - telesimo : Sono finalmente iniziate a New York le riprese della quarta stagione di #MrsMaisel- La fantastica signora Maisel. L… -