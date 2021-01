La famosa attrice italiana, una perdita che fa troppo male (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le loro foto a fine articolo. Lutto per Lina Sastri, l'attrice napoletana che in queste ore ha dovuto dire addio al fratello Carmelo, detto Carmine, morto per Covid. A darne notizia è proprio lei, pubblicando sui social una serie di immagini insieme al fratello, noto ristoratore napoletano e proprietario di uno dei locali più apprezzati per la cucina tradizionale partenopea. Lina Sastri ricorda il fratello Carmine. Le immagini sono accompagnate da un ricordo scritto che trasuda tutta la commozione di questo momento: "Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. É indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. (Continua..) Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le loro foto a fine articolo. Lutto per Lina Sastri, l'napoletana che in queste ore ha dovuto dire addio al fratello Carmelo, detto Carmine, morto per Covid. A darne notizia è proprio lei, pubblicando sui social una serie di immagini insieme al fratello, noto ristoratore napoletano e proprietario di uno dei locali più apprezzati per la cucina tradizionale partenopea. Lina Sastri ricorda il fratello Carmine. Le immagini sono accompagnate da un ricordo scritto che trasuda tutta la commozione di questo momento: "Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. É indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. (Continua..) Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E ...

Lina Sastri ha perso il fratello per il Covid

Grave lutto per Lina Sastri. L'attrice e cantante napoletana ha perso il fratello Carmine. A portarselo via è stato il Covid. La notizia è stata data dalla stessa stella della c ...

