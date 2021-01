La democrazia post-pandemica. Cosa chiedono le imprese (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (di Leonardo Morlino, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss) Se si ammette che l’impatto della pandemia nel corso del 2020 è stato assai forte, allora occorre capire meglio in che ambiti è avvenuto. Dal punto di vista politico, sembra difficile non vedere i cambiamenti verso un assetto caratterizzato da un maggiore controllo pubblico sui cittadini, da un cambiamento del ruolo dello stato in economia, a costo di più alto debito e probabile inflazione, da un aumento dell’attenzione verso settori specifici del welfare, quali sanità e assistenza sociale, necessari ma anche difficili da tenere nel tempo per i limiti alla crescita di un’economia post-occidentale e per i problemi ovvi di sostenibilità del debito. In questo quadro una domanda rilevante è: se e come stanno cambiando i rapporti con il mondo bancario privato, quello imprenditoriale, le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (di Leonardo Morlino, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss) Se si ammette che l’impatto della pandemia nel corso del 2020 è stato assai forte, allora occorre capire meglio in che ambiti è avvenuto. Dal punto di vista politico, sembra difficile non vedere i cambiamenti verso un assetto caratterizzato da un maggiore controllo pubblico sui cittadini, da un cambiamento del ruolo dello stato in economia, a costo di più alto debito e probabile inflazione, da un aumento dell’attenzione verso settori specifici del welfare, quali sanità e assistenza sociale, necessari ma anche difficili da tenere nel tempo per i limiti alla crescita di un’economia-occidentale e per i problemi ovvi di sostenibilità del debito. In questo quadro una domanda rilevante è: se e come stanno cambiando i rapporti con il mondo bancario privato, quello imprenditoriale, le ...

(di Leonardo Morlino, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss)Se si ammette che l’impatto della pandemia nel corso del 2020 è stato assai forte, allora occorre capire meglio ...

