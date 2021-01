La crisi di governo vince gli ascolti, flop per la chiusura di Viaggio nella Grande Bellezza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ... con ampio spazio dedicato al voto in Senato sia nello speciale del Tg su Rai1 che nei programmi di ... Su La7 DiMartedì ha registrato 1.614.000 spettatori (7,1%). Su Italia 1 Rampage " Furia Animale ha ... Leggi su tv.fanpage (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ... con ampio spazio dedicato al voto in Senato sia nello speciale del Tg su Rai1 che nei programmi di ... Su La7 DiMartedì ha registrato 1.614.000 spettatori (7,1%). Su Italia 1 Rampage " Furia Animale ha ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - Nikitah_H : RT @AStramezzi: Anche se è andato in onda a ora tarda, causa crisi di Governo, spero sia passato il messaggio che tutti i pazienti Covid-19… - NamidaNoAki2 : RT @yleniaindenial: R3nzi apre la crisi di governo per poi astenersi come me quando mi prenoto per l'esame ma dopo salto l'appello. -