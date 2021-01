La crisi di governo tra coerenza e identità. Il commento di Ippolito (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attuale crisi di governo, alla cui celebrazione pubblica abbiamo assistito ieri al Senato, rappresenta certamente la più importante e chiarificatrice di questa Legislatura. Il secondo esecutivo Conte, infatti, nato dalle ceneri dell’alleanza giallo-verde, si è fondato proprio sulle medesime premesse che ieri hanno giustificato l’astensione di Italia Viva e la sua non sfiducia: vale a dire l’opposizione al Centrodestra. In tal senso, sebbene molti dubbi possano essere sollevati sulla linearità politica dell’operazione, sicuramente Matteo Renzi non ha peccato di incoerenza, come, per altro verso, non lo fece Matteo Salvini nell’agosto del 2019. Ad emergere è stato uno schema politico, una collocazione parlamentare delle forze in campo, sicuramente molto più razionale di quanto non fosse all’inizio del caotico 2018. Vi è da un lato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attualedi, alla cui celebrazione pubblica abbiamo assistito ieri al Senato, rappresenta certamente la più importante e chiarificatrice di questa Legislatura. Il secondo esecutivo Conte, infatti, nato dalle ceneri dell’alleanza giallo-verde, si è fondato proprio sulle medesime premesse che ieri hanno giustificato l’astensione di Italia Viva e la sua non sfiducia: vale a dire l’opposizione al Centrodestra. In tal senso, sebbene molti dubbi possano essere sollevati sulla linearità politica dell’operazione, sicuramente Matteo Renzi non ha peccato di in, come, per altro verso, non lo fece Matteo Salvini nell’agosto del 2019. Ad emergere è stato uno schema politico, una collocazione parlamentare delle forze in campo, sicuramente molto più razionale di quanto non fosse all’inizio del caotico 2018. Vi è da un lato ...

