“La cosa peggiore è lavarmi i capelli da sola”. Covid, le parole choc della famosa: e riceve minacce di morte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) C’è chi rischia la vita, chi aspetta il vaccino, chi non vede i propri cari da mesi e poi c’è lei, che si lamenta pubblicamente di non potersi lavare i capelli (da sola). Ci sono cose che dovrebbero essere evitate, soprattutto per non rischiare di ferire che soffre davvero e invece al mondo c’è anche chi, si lamenta di uno shampoo in meno. Siamo nel mondo del tennis e come qualcuno saprà, il primo grande slam dell’anno 2021 è l’Australian Open (10 gennaio -22 febbraio). Ora, va da sé che tutti i tennisti e le rispettive compagne a seguito abbiamo dovuto seguire un protocollo di quarantena una volta arrivati nel Paese. Così anche Bernard Tomic, tedesco numero 228 della classifica Atp e la moglie Vanessa Sierra, nota anche per essere una delle star di OnlyFans (piattaforma per adulti). La donna si è lamentata per i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) C’è chi rischia la vita, chi aspetta il vaccino, chi non vede i propri cari da mesi e poi c’è lei, che si lamenta pubblicamente di non potersi lavare i(da). Ci sono cose che dovrebbero essere evitate, soprattutto per non rischiare di ferire che soffre davvero e invece al mondo c’è anche chi, si lamenta di uno shampoo in meno. Siamo nel mondo del tennis e come qualcuno saprà, il primo grande slam dell’anno 2021 è l’Australian Open (10 gennaio -22 febbraio). Ora, va da sé che tutti i tennisti e le rispettive compagne a seguito abbiamo dovuto seguire un protocollo di quarantena una volta arrivati nel Paese. Così anche Bernard Tomic, tedesco numero 228classifica Atp e la moglie Vanessa Sierra, nota anche per essere una delle star di OnlyFans (piattaforma per adulti). La donna si è lamentata per i ...

