La campagna vaccinale non finirà prima dell' estate 2022

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Ladi vaccinazione in Italia non si concluderà: è la previsione formulata dal direttore sanitario del Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, in un'intervista a La Stampa. "La vaccinazione è partita bene e con le dosi necessarie continuerà a ritmi crescenti con l'obiettivo ambizioso, ma necessario per coinvolgere tutti, di finire entro l'anno", ha sottolineato Pregliasco, "il mio timore è che dopo unafase dedicata alle categorie a rischio i più giovani non sentano la necessità di vaccinarsi". "Non è facile assumere un farmaco quando si sta bene e non si teme la forma gravea malattia", ha osservato il virologo, "entro febbraio è realistico completare medici, infermieri e Rsa. Per gli over 80 molto dipende dalle ...