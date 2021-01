Kamala Harris ha giurato: è la prima vice presidente donna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Cappotto indaco e abito blu elettrico, Kamala Harris ha sceso i gradini del Campidoglio per il giuramento insieme al marito Doug Emhoff, accolta da un’ovazione. Oggi è entrata nella storia come prima vice presidente donna, prima vice presidente di colore e la prima con origini asiatiche. Il marito è il primo ‘second gentleman’ della storia americana. E’ arrivata scortata da Eugene Goodman, l’agente afroamericano della Capitol Police eroe che è diventato il volto della resistenza ai rivoltosi che hanno assalito la sede del Congresso due settimane fa. Goodman è stato immortalato in un video mentre attira su di sé l’attenzione di un gruppo di sostenitori di Donald Trump entrati nell’edificio, per ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Cappotto indaco e abito blu elettrico,ha sceso i gradini del Campidoglio per il giuramento insieme al marito Doug Emhoff, accolta da un’ovazione. Oggi è entrata nella storia comedi colore e lacon origini asiatiche. Il marito è il primo ‘second gentleman’ della storia americana. E’ arrivata scortata da Eugene Goodman, l’agente afroamericano della Capitol Police eroe che è diventato il volto della resistenza ai rivoltosi che hanno assalito la sede del Congresso due settimane fa. Goodman è stato immortalato in un video mentre attira su di sé l’attenzione di un gruppo di sostenitori di Donald Trump entrati nell’edificio, per ...

Il giuramento all'Inauguration Day. L'ex senatrice della California ha giurato oggi nelle mani della giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor.

Joe Biden e Kamala Harris arrivati a Capitol Hill per il giuramento

Il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris arrivato al Campidoglio degli Stati Uniti prima del giuramento.

