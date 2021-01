Kamala Harris entra nella storia. Il giuramento della prima donna vice presidente Usa – Il video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Kamala Harris è ufficialmente la prima vice presidente donna, di origini indo-americane e giamaicane, della storia degli Stati Uniti. Quando ha sceso i gradini del Campidoglio, accompagnata dal marito Doug Emhoff, è stata accolta da un’ovazione e anche il vice presidente uscente Mike Pence ha applaudito. Harris ha giurato al cospetto di un’altra donna, la giudice della Corte suprema Sonia Sotomayor, tenendo in mano due copie della Bibbia: una di Regina Shelton, stretta amica di famiglia da lei considerata una «seconda madre»; l’altra di Thurgood Marshall, icona dei diritti civili e primo giudice afroamericano della Corte ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è ufficialmente la, di origini indo-americane e giamaicane,degli Stati Uniti. Quando ha sceso i gradini del Campidoglio, accompagnata dal marito Doug Emhoff, è stata accolta da un’ovazione e anche iluscente Mike Pence ha applaudito.ha giurato al cospetto di un’altra, la giudiceCorte suprema Sonia Sotomayor, tenendo in mano due copieBibbia: una di Regina Shelton, stretta amica di famiglia da lei considerata una «seconda madre»; l’altra di Thurgood Marshall, icona dei diritti civili e primo giudice afroamericanoCorte ...

