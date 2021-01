Kamala Harris e quell’appuntamento al buio che le ha cambiato la vita (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La sua espressione dice tutto: non lo sapeva. L’ha scoperto, come mezza America, in diretta tv durante un’intervista. E quesi fotogrammi, divertenti e imprevisti allo stesso tempo, li ha persino rilanciati sul suo profilo Instagram. Doug Emhoff è rimasto di sasso nel venire a sapere da sua moglie Kamala Harris alcuni dettagli di quel loro primo, incredibile appuntamento al buio. L’appuntamento al buio Kamala Harris e Doug Emhoff si sono conosciuti nel 2013 e sposati l’anno successivo. Con una mossa a tratti inedita, la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti ha raccontato di come ha incontrato l’avvocato di Los Angeles specializzato nel mondo dello spettacolo. E di come il loro sia un colpo di fulmine. Parlando con una trasmissione tv, l’ex senatrice della California ha svelato ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La sua espressione dice tutto: non lo sapeva. L’ha scoperto, come mezza America, in diretta tv durante un’intervista. E quesi fotogrammi, divertenti e imprevisti allo stesso tempo, li ha persino rilanciati sul suo profilo Instagram. Doug Emhoff è rimasto di sasso nel venire a sapere da sua mogliealcuni dettagli di quel loro primo, incredibile appuntamento al. L’appuntamento ale Doug Emhoff si sono conosciuti nel 2013 e sposati l’anno successivo. Con una mossa a tratti inedita, la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti ha raccontato di come ha incontrato l’avvocato di Los Angeles specializzato nel mondo dello spettacolo. E di come il loro sia un colpo di fulmine. Parlando con una trasmissione tv, l’ex senatrice della California ha svelato ...

Rvaticanaitalia : Nei nostri notiziari: Washington blindata, Joe #Biden e Kamala Harris prenderanno oggi il loro posto di presidente… - VanityFairIt : Non sono i suoi figli, ma loro la chiamano «piccola mamma» @KamalaHarris - PicodaMirandola : Poi tutti si chiedono del trasformismo di Kamala Harris e della ripulitura gratis che i media le stanno regalando.… - CLetteraria : “Il potere non cambia le persone, le rivela per quello che è”: e chi sono Joe Biden e Kamala Harris? Francesco Cost… - BiblioCologno : #InaugurationDay Oggi negli Stati Uniti, l'insediamento del ticket presidenziale Joe Biden e Kamala Harris. Su… -