Kamala Harris è la prima vicepresidente della storia americana: ecco perché ora tutti gli occhi sono puntati su di lei (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ha deciso di presentarsi al suo giuramento avvolta in un cappotto viola in omaggio a Shirley Chisholm, la prima donna afroamericana che si è candidata alla Casa Bianca nel 1972. Usava quel colore per i volantini della sua campagna elettorale. Chisholm è una figure che più hanno ispirato negli anni Kamala Harris, che da oggi entra nella storia come prima vicepresidente donna degli Stati Uniti, e per giunta prima afroamericana a ricoprire l'incarico. Fra quattro anni potrebbe essere proprio lei la candidata alla presidenza, per cercare di sfondare quel tetto di cristallo che Hillary Clinton nel 2016 non è riuscita ad abbattere. "sono qui grazie alle donne che mi hanno preceduto", ha twittato ...

