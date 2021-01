Kamala Harris apre la cerimonia. Biden: «È un nuovo giorno in America» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 16.30 ora italiana la cerimonia di insediamento di Joe Biden, 46esimo presidente Americano. Al suo fianco, la prima donna vicepresidente, Kamala Harris Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle 16.30 ora italiana ladi insediamento di Joe, 46esimo presidenteno. Al suo fianco, la prima donna vicepresidente,

chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - robersperanza : Oggi gli Stati Uniti d'America iniziano una nuova stagione più aperta, solidale e democratica. Buona fortuna Joe B… - Agenzia_Ansa : 'Sono qui oggi grazie alla donne che ci sono state prima di me, che mi hanno preceduto'. Lo twitta Kamala Harris, v… - impfede4 : Con il giuramento di Kamala Harris finalmente si scrive un pezzo bello di storia, la prima donna vicepresidente, ho… - SaraRes03 : #InaugurationDay???? il giuramento di Kamala Harris è un momento storico non solo per l’America ma per tutto il mondo… -