Kamala e Jill scelgono giovani stilisti a differenza di Melania

Kamala Harris ha mantenuto la promessa. La vicepresidente eletta nel giorno dell'inaugurazione ha deciso di indossare un abito disegnato da stilisti neri, come precedentemente annunciato. L'abito blu da lei indossato è stato realizzato dagi designer afroamericani Christopher John Rogers e Sergio Hudson.Completo blu di Ralph Lauren invece per Joe Biden e cappotto di tweed e vestito celeste oceano della designer emergente Alexandra O'Neil per Jill Biden per la cerimonia di insediamento. La scelta di giovani stilisti da parte di Jill Biden e Kamala Harris si contrappone a quella di Melania, che ha lasciato la Casa Bianca con indosso un giacchetto Chanel, un vestito Dolce Gabbana e le scarpe di Christian Louboutin.

