Juventus, sorriso Cuadrado: guarito dal Covid torna a disposizione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ottime news in casa Juventus. Andrea Pirlo riabbraccia Juan Cuadrado. Il calciatore è guarito dal Covid e torna a disposizione del mister per le prossime sfide. Non ci sarà spazio per lui questa sera contro il Napoli in Supercoppa italiana, almeno da titolare, ma sicuramente il colombiano riprenderà il suo posto nella formazione iniziale a partire dal match in campionato del weekend.L'annuncio della società bianconera è avvenuto in questi minuti sul sito ufficiale e sui canali social Twitter e Instagram. "Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ottime news in casa. Andrea Pirlo riabbraccia Juan. Il calciatore èdaldel mister per le prossime sfide. Non ci sarà spazio per lui questa sera contro il Napoli in Supercoppa italiana, almeno da titolare, ma sicuramente il colombiano riprenderà il suo posto nella formazione iniziale a partire dal match in campionato del weekend.L'annuncio della società bianconera è avvenuto in questi minuti sul sito ufficiale e sui canali social Twitter e Instagram. "Juanha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra ...

