Juventus-Ronaldo, gol di Ronaldo: di sinistro punisce Ospina, è 1-0 (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Juventus è in vantaggio. Nel match contro il Napoli, valevole per la Supercoppa italiana 2020, i bianconeri trovano la rete dell’1-0 grazie a Cristiano Ronaldo, lesto e rapace ad approfittare di una deviazione di Bakayoko: il fuoriclasse portoghese si coordina e con il sinistro trafigge Ospina. Un gol che vale tantissimo. In alto il VIDEO della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Laè in vantaggio. Nel match contro il Napoli, valevole per la Supercoppa italiana 2020, i bianconeri trovano la rete dell’1-0 grazie a Cristiano, lesto e rapace ad approfittare di una deviazione di Bakayoko: il fuoriclasse portoghese si coordina e con iltrafigge. Un gol che vale tantissimo. In alto ildella rete. SportFace.

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo puts Juventus in front in the Supercoppa! ?? - forumJuventus : #JuveNapoli, oggi ore ore 21. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Ronaldo in attacco. Chiesa e Bernardesc… - OptaPaolo : 32 - Cristiano Ronaldo ha segnato 32 gol nelle ultime 32 presenze con la Juventus in tutte le competizioni. Costant… - Simosamo_ : Mentre tutti i giocatori della Juventus esultano al rigore sbagliato, Ronaldo indica la testa. - JideWestwood : RT @noob_fcb: Juventus 1-0 Napoli - Cristiano Ronaldo goal -