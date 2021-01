Juventus | ostaggio ingaggi e mercato insufficiente

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ostaggio

SerieANews

OSIMHEN FABIAN RUIZ TAMPONE – Victor Osimhen sarà il grande assente per la partita contro la Juventus per la finale di Supercoppa. Non solo l’infortunio che lo tiene in ostaggio da tempo, ma il ...La Gazzetta dello Sport dispensa insufficienze per la Juventus. I peggiori sono Rabiot, Ramsey e Frabotta: Malissimo l'esterno: Frabotta 4,5. Era prevedibile e previsto che la Juve ...