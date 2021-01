Juventus Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Supercoppa italiana (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juventus Napoli streaming, diretta tv e probabili formazioni della partita di Supercoppa Stasera, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21 Juventus e Napoli scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la finale della Supercoppa italiana, che assegna il primo trofeo della stagione 2020-2021. dove vedere Juventus Napoli in diretta tv e live streaming? Rai? Sky? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: In tv La partita sarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021)tv e probabili formazioni delladiStasera, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia,valida per la finale della, che assegna il primo trofeo della stagione 2020-2021.intv e live? Rai? Sky? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio: In tv Lasarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai ...

